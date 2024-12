Real Madrid - Equipe de France : Ils détestent tous Kylian Mbappé ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour Kylian Mbappé, les premiers mois au Real Madrid ont certainement été les plus compliqués de sa carrière. A 26 ans, le Français a traversé une période agitée que ce soit sportivement, mais aussi extra-sportivement. Cela s’est par ailleurs accompagné par une énorme baisse de sa cote de popularité. Alors que Mbappé a perdu du crédit auprès des Français, ça aurait été le cas auprès de ses différents coéquipiers.

Suite à la Coupe du monde 2018 remportée par l’équipe de France, Kylian Mbappé était devenu l’un des sportifs préférés, mais aussi l’une des personnalités préférées des Français. Quelques années plus tard, ça a bien changé pour le numéro 9 du Real Madrid. En effet, la cote de popularité du capitaine de l’équipe de France a dégringolé. Un récent sondage Odoxa n’était ainsi clairement pas flatteur pour Mbappé. On y apprenait notamment que parmi les sondés, ils n’étaient plus que 54% à avoir une bonne opinion de lui. De plus, ils n’étaient désormais plus que 35% à le trouver humble et 58% à le trouver sympathique.

« Le torchon brûle avec ses coéquipiers en équipe de France »

Kylian Mbappé a ainsi perdu de précieux points auprès des Français, mais voilà qu’il en serait de même auprès de ses coéquipiers. A commencer en équipe de France. Si l’ex-joueur du PSG est le capitaine des Bleus, il a été question de vives tensions dans le vestiaire de Didier Deschamps. Au point que Mbappé soit détesté ? Sur Europe 1, Cyril Hanouna avait notamment fait savoir : « Le torchon brûle avec ses coéquipiers en équipe de France, plus personne ne veut jouer avec lui. Ils n’en peuvent plus de Kylian Mbappé. Ils disent tous qu’ils jouent beaucoup mieux sans lui, d’ailleurs ils ont fait un bien meilleur match contre la Belgique, alors qu’il n’était pas dans l’équipe. Il n’a pas fait un seul bon match pendant l’Euro et aujourd’hui, tous ses coéquipiers ont du mal avec lui. Ils l’aiment bien au fond, mais tout le monde dit que son entourage commence à vraiment influencer son caractère, ils trouvent qu’il a énormément changé ».

« Il est détesté de plein de joueurs »

Et voilà que le constat aurait également été le même au Real Madrid. Alors que Kylian Mbappé vient de rejoindre la Casa Blanca, les débuts n’ont pas été simples pour l’international français. Ainsi, Cyril Hanouna faisait notamment savoir sur le plateau de TPMP : « Au Real Madrid, ça se passe très mal. Il est détesté de plein de joueurs ». Le fait est qu’en cette fin d’année 2024, ça semble aller désormais mieux pour Mbappé au Real Madrid. De bon augure pour 2025…