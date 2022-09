Foot - Real Madrid

Après la polémique Vinicius, l’Atlético de Madrid sort du silence

Publié le 20 septembre 2022 à 19h00 par Jules Kutos-Bertin

Juste avant le derby entre le Real Madrid et l’Atlético de Madrid, Vinicius Jr a été victime de chants racistes de la part de certains supporters des Colchoneros. Sans plus attendre, l’Atlético a condamné ces actes dans un long communiqué publié sur son site.

Quelques jours avant le derby entre le Real Madrid et l’Atlético de Madrid, une polémique a éclaté concernant les célébrations de Vinicius Jr. Alors qu’un chroniqueur de l’émission El Chiringuito lui reprocher de danser après ses buts, il a fini son intervention par une phrase qui a fait parler d’elle : « On est en Espagne, et il doit respecter ses rivaux et arrêter de danser comme un macaque ».

L’Atlético de Madrid condamne les chants racistes

En marge de cette rencontre remportée par le Real Madrid (1-2), une petite partie des fans de l’Atlético de Madrid ont entonné des chants racistes à l’encontre de Vinicius Jr. Deux jours après, les Colchoneros ont réagi. « L'Atlético de Madrid condamne fermement les chants inadmissibles qu'une minorité de supporters a émis devant le stade avant le derby. Le racisme est l'un des plus grands fléaux de notre société et malheureusement le monde du football et les clubs ne sont pas exempts de sa présence. Notre club a toujours été connu pour être un espace ouvert et inclusif pour les fans de différentes nationalités, cultures, races et classes sociales et quelques-uns ne peuvent pas ternir l'image de milliers et de milliers de fans de l'Atlético qui soutiennent leur équipe avec passion et respect pour leurs adversaires », a d’abord écrit le club madrilène dans un communiqué publié sur son site.

Comunicado oficial https://t.co/P0P5MlHMhw — Atlético de Madrid (@Atleti) September 20, 2022

« Nous ne nous arrêterons pas tant que nous ne les aurons pas expulsés de la famille »