Real Madrid : Avant le PSG, Ancelotti reçoit un conseil !

Publié le 13 février 2022 à 9h12 par La rédaction mis à jour le 13 février 2022 à 9h16

Toujours très important dans l’entrejeu du Real Madrid, Federico Valverde est, pour un ancien madrilène, un joueur à titulariser impérativement lors de l’opposition face au PSG en Ligue des Champions.