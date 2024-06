PSG - Real Madrid : Mbappé détesté, Riolo dévoile la raison

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur par certain, Kylian Mbappé ne jouit toutefois pas d'une grande cote de popularité auprès d'une tranche des fans de football. Daniel Riolo a ainsi expliqué que le désormais joueur du Real Madrid n'avait pas forcément conquis les coeurs de la classe populaire, tout en dévoilant les raisons de ce désamour.

A 25 ans, Kylian Mbappé n'en finit plus d'impressionner quand il est sur un terrain de football. Cela devrait d'ailleurs continuer maintenant qu'il a rejoint le Real Madrid. De quoi lui permettre d'améliorer par la même occasion sa cote de popularité ? Malgré son talent indéniable, Mbappé est loin de faire l'unanimité auprès des fans de football.



PSG : Mbappé évoque son successeur à Paris https://t.co/EQiiPVAOtk pic.twitter.com/PBScpaT1T7 — le10sport (@le10sport) June 14, 2024

« On a l’impression qu’il ne veut que du premium »

S'exprimant à l'occasion de l'émission Ligne Rouge , Daniel Riolo s'est confié sur le désamour de la classe populaire du football pour Kylian Mbappé. Le journaliste RMC a ainsi pointé du doigt la stratégie du Français concernant ses sponsors : « Il a rompu tout affect avec le côté populaire du football. Pour moi, c’est un petit peu comme s’il ne s’adressait qu’aux tribunes présidentielles. Le public du football, le côté populaire du foot, ils ne peuvent pas acheter mes fringues, ils ne peuvent pas porter ma montre, ils ne peuvent pas partir en vacances avec ma valises. Rien. Messi, il regarde la Ligue des Champions avec un paquet de chips que tout le monde peut acheter. Voilà, ah tu manges les chips de Messi. Les grands champions ont fait ce genre de choses. Ils ont pu faire des marques de luxe et ils ont pu faire côté populaire. Lui, on a l’impression qu’il ne veut que du premium ».

« Quand vous voulez gérer votre carrière comme un champion NBA... »