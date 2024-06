Real Madrid : Il annonce vouloir briser le rêve de Mbappé !

Thomas Bourseau

Le Real Madrid a mis la main sur la quinzième Ligue des champions de son histoire le 1er juin dernier avant d’annoncer l’arrivée de Kylian Mbappé 48 heures plus tard. Battu par la Casa Blanca en demi-finales, Jamal Musiala, le milieu offensif du Bayern Munich, compte bien gâcher le plaisir de Kylian Mbappé la saison prochaine en C1.

Kylian Mbappé court toujours derrière trois rêves : remporter l’Euro avec l’équipe de France, la Ligue des champions et le Ballon d’or avec le Real Madrid, sa nouvelle équipe à compter de cet été 2024 après le championnat d’Europe en Allemagne (14 juin-14 juillet). C'est d'ailleurs l'une des raisons qui l'a poussé à quitter le PSG en fin de saison. Toutefois, pour ce qui est de la C1, Jamal Musiala lui prédit un enfer.

«La Ligue des champions ? Aucune équipe n'est imbattable»

En interview pour Sport BILD , le milieu offensif du Bayern Munich, éliminé par le Real Madrid en demi-finales de la dernière édition de la Ligue des champions, a fait passer le message suivant sur son rêve de remporter la C1 au Bayern. « Oui, c'est possible. Car aucune équipe n'est imbattable ».

Mbappé - Haaland : Coup de génie du Real Madrid ? https://t.co/oJisdQH5aB pic.twitter.com/cyWLkUcO18 — le10sport (@le10sport) June 12, 2024

«Non, pas même le Real Madrid avec Mbappé»