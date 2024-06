Mbappé - Real Madrid : Une star du FC Barcelone s’incline déjà !

Thomas Bourseau

Le Real Madrid va pouvoir aligner Jude Bellingham, Vinicius Jr et Kylian Mbappé la saison prochaine dans le onze de départ de Carlo Ancelotti. Les trois joueurs sont des candidats au Ballon d’or au vu de leurs saisons respectives. Et plus particulièrement le Brésilien et le Français du point de vue de João Félix.

Kylian Mbappé aurait pu rejoindre à plusieurs reprises le Real Madrid ces dernières années, mais il ne l’a jamais fait… jusqu’à la semaine dernière ! Le club merengue a annoncé sa signature pour les cinq prochaines saisons. L’occasion pour Mbappé d’éventuellement mettre la main sur les deux trophées qu’il chasse depuis quelque temps désormais : la Ligue des champions, que le Real Madrid vient de rafler pour la 15ème fois de son histoire, et le Ballon d’or.

Mbappé signe au Real Madrid, c’est la ruée vers le Ballon d’or ?

Classé 4ème en 2018 et 3ème en 2023, Kylian Mbappé rêve toujours de remporter le Ballon d’or, la récompense individuelle suprême. Son arrivée au sein de l’institution merengue pourrait lui permettre de maximiser ses chances de sacre. D’ailleurs, l’ennemi historique du Real Madrid qu’est le FC Barcelone connaît déjà l’épilogue de cette édition 2024 du Ballon d’or. C’est en effet ce qu’il faut retenir de la dernière sortie médiatique de João Félix, qui a perdu la Liga en témoignant de la victoire finale du Real Madrid.

Mbappé blessé, Deschamps déballe tout en direct avant l’Euro ! https://t.co/mhrMcKesmC pic.twitter.com/KEpBnKLmrB — le10sport (@le10sport) June 10, 2024

«Kylian Mbappé ou Vinicius Jr gagnera le Ballon d’or»