PSG - Real Madrid : La malédiction se poursuit pour le Qatar

Depuis que le PSG est passé sous pavillon qatari à l’été 2011, plusieurs joueurs ont privilégié le Real Madrid au Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé a été l’une des rares exceptions en 2017 en débarquant à Paris en provenance de l’AS Monaco. Julian Alvarez serait courtisé par le PSG, mais devrait faire le choix du Real Madrid comme beaucoup avant lui.

Kylian Mbappé pourrait bien rester l’exception qui confirme la règle. Cela fait treize ans que le PSG a été racheté par les investisseurs qataris et que le projet QSI a été lancé. Et à ce jour, en termes de transferts marquants, le Paris Saint-Germain n’a pris le dessus sur le Real Madrid qu’à une seule reprise en 2017 avec l’arrivée en prêt avec option d’achat obligatoire de 180M€ de Kylian Mbappé. Le deal avec l’AS Monaco, le Real Madrid l’avait raté. Et ces dernières heures, il est spécifié que le PSG lorgnerait Julian Alvarez dans l’optique de la succession de Mbappé parti au Real Madrid. Néanmoins, l’international argentin de 24 ans et sous contrat à Manchester City jusqu’en 2028, privilégierait un transfert au Real Madrid plutôt que le PSG ou d’un autre club selon The Athletic.

Real Madrid : Menacé par le transfert de Mbappé, sa réaction est dévoilée https://t.co/LIq9oet0ep pic.twitter.com/FYzCwWYcxA — le10sport (@le10sport) June 11, 2024

Bellingham et Güler en 2023

Et Julian Alvarez n’est pas le seul à avoir pris cette décision. A commencer par Jude Bellingham. En conférence de presse de présentation en juin 2023, l’international anglais se confiait sur son choix de rejoindre le Real Madrid.



« L’argent, ce n’est pas si important, je n’ai pas pensé à ça. J'ai toujours été fan du Real, c’est le plus grand club de l’histoire, beaucoup n’ont jamais l’opportunité de jouer ici. Quand mon père m’a dit que le Real Madrid était intéressé, je ne m’y attendais pas, c’était une sensation incroyable. Porter ce maillot, c’est une grosse responsabilité. Le numéro peut peut-être me mettre dans une position peu commode, mais j’ai toujours apprécié Zidane, c’était le meilleur pour moi ».



Et pourtant, le PSG voulait Jude Bellingham comme son président Nasser Al-Khelaïfi le faisait savoir en interview pour Sky Sports en décembre 2022. Comme pour Bellingham, le PSG s’est raté dans le dossier Arda Güler. Le milieu offensif turc avait snobé l’été dernier le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone pour le Real Madrid.

Tchouaméni, Endrick et Rüdiger en 2022

Même son de cloche pour Endrick. En décembre 2022, la pépite alors âgé de 16 ans de Palmeiras s’engageait en faveur du Real Madrid pour sa majorité à 18 ans en juillet 2024. Une fois encore, le PSG était battu par la Casa Blanca. Et pour Marca , Endrick a dévoilé les raisons de son choix. « Le Real Madrid est une très grande équipe. Vini (Vinicius Jr) m'a envoyé des messages et ça m'a donné encore plus envie. Cristiano Ronaldo aussi, c'est l'une de mes idoles, qui a joué au Real Madrid. C'est pour cela que j'ai choisi le Real Madrid et je pense que c'est un bon choix. Dieu a toujours été avec moi et il m'a dit que c'était le meilleur chemin ».





Aurélien Tchouaméni aurait pu suivre la trajectoire de Kylian Mbappé à l’été 2022 en quittant l’AS Monaco pour le PSG. D’ailleurs, Mbappé a tenté de l’en persuader comme Tchouaméni le révélait pendant sa conférence de presse de présentation en tant que joueur du Real Madrid. « Kylian a décidé de rester au PSG et il savait déjà que je quitterais Monaco à la fin de la saison. Il voulait savoir si j’irais au PSG mais je lui ai dit que le Real Madrid était mon premier choix, et il l’a parfaitement compris, il était très heureux pour moi ».



Antonio Rüdiger est lui aussi arrivé pendant le mercato estival de 2022 au Real Madrid en ayant dit non au PSG dans le processus de décision. Pour Canal+ , le défenseur allemand se livrait sur ce choix. « Il y a eu beaucoup de rumeurs. Tu le sais, dès qu’il y en avait avec le PSG, tu m’envoyais un message. Mais comme je l’ai dit, ce n’est pas ce que je cherchais. En fin de compte, ça n’a rien à voir avec le PSG. C’est un très grand club. Mais à côté, le Real Madrid, le Real Madrid… J’ai réalisé que je pouvais aller au Real Madrid après avoir soulevé la Ligue des Champions (avec Chelsea en 2021). J’ai su que je pouvais y aller. À ce moment-là, j’ai compris. Tu veux être du côté des gagnants, il faut aller au Real Madrid. ».

Camavinga et Alaba en 2021