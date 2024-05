Polémique au Real Madrid, l'arbitre s'excuse

Jean de Teyssière

Et à la fin, c'est le Real Madrid qui gagne. Face aux Allemands du Bayern Munich, les joueurs madrilènes ont encore une fois réalisé un match renversant pour se qualifier en finale de la Ligue des Champions. Menés 1-0 et éliminés à la 88ème minute de jeu, l'entrant Joselu a inscrit un doublé express pour permettre aux siens de sortir le Bayern Munich. Mais à la fin du match, le Bayern pense égaliser mais l'arbitre lève trop tôt son drapeau et signale un hors-jeu qui semble inexistant. Une erreur, reconnue par l'arbitre de touche.

Comme en 2022, lors de l'épopée victorieuse en Ligue des Champions, le Real Madrid est capable de toucher l'irréel au Santiago Bernabeu. Après le match nul 2-2 à l'Allianz Arena lors de la demi-finale aller, le Bayern Munich a réussi le plus dur : marquer et être provisoirement qualifié. Alphonso Davies, qui portera peut-être la tunique blanche la saison prochaine a crucifié les hommes de Carlo Ancelotti à la 68ème minute de jeu. Le Real Madrid d'un Vinicius étincelant se sont heurtés longtemps à un Manuel Neuer qui avait retrouvé son niveau de 2014, avant de faire couler les siens avec cette énorme faute de main qui amène le but de l'égalisation de Joselu (88ème minute). 3 minutes plus tard, le gardien allemand ne peut que s'incliner va à l'énième vague madrilène et le doublé de Joselu (90+1).

Le Bayern Munich égalise à la 90+13 !

Mais ce match, devenu fou en seconde mi-temps, aurait pu conduire à une prolongation ! Malgré des changements offensifs opérés par Thomas Tuchel avec les sorties de Leroy Sané, Jamal Musiala ou encore Harry Kane, le Bayern Munich est parvenu à se créer une occasion durant l'interminable temps additionnel. Sur un long ballon qui arrive dans la surface madrilène, Ferland Mendy dégage mal et Thomas Muller sert Matthijs de Ligt qui marque. Sauf qu'au moment de la passe de Muller, l'arbitre siffle un hors-jeu de Mazraoui, qui ne touchera pas le ballon. Sur les ralentis, le hors-jeu semble peu évident, voire inexistant ce qui a provoqué la colère des Bavarois. « Si ce n’est pas un hors-jeu clair, il faut continuer à jouer. Siffler comme ça dans les dernières minutes, c’est une énorme erreur. Il faut checker. C’est un peu scandaleux qu’il ait sifflé. J’ai parlé avec l’arbitre. Si ce n’est pas clair pour un hors-jeu, il faut jouer. C’est un peu scandaleux qu’il ait sifflé. C’est comme pour le deuxième but de Joselu. C’était presque hors-jeu et ça a continué à jouer. Il a marqué, ils ont vu la vidéo ensuite et ça a fait but. Pourquoi pas pour nous ? » pestait à la fin de la rencontre le défenseur néerlandais au micro de BeIn Sports .

"It's a big, big mistake!"@mdeligt_04 was very frustrated with that late-offside decision. @adriandelmonte with the questions. #beINUCL #UCL #RealMadridBayern pic.twitter.com/3g6FjZaZYf — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) May 8, 2024

«Je suis désolé, j'ai fait une erreur»