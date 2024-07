Officiel : Nouvelle annonce sur Kylian Mbappé !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé s'est engagé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Ce mercredi, le club merengue a officialisé le numéro de maillot de sa nouvelle star. Alors que Kylian Mbappé portera le numéro 9 à la Maison-Blanche, les supporters peuvent désormais s'offrir sa tunique.

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé vient de claquer la porte du Parc des Princes, et ce, après avoir passé sept saisons à Paris. En fin de contrat le 30 juin 2024, la star de 25 ans s'est engagée librement et gratuitement en faveur du Real Madrid.

👕🔢 Cambios de dorsales en la plantilla.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 10, 2024

Le maillot de Mbappé est enfin disponible

Alors qu'il vient de signer au Real Madrid, Kylian Mbappé sera présenté à ses nouveaux supporters ce mardi. Avant ce grand rendez-vous, le club merengue a officialisé le numéro de maillot de sa recrue, qui récupère le 9 de Joselu, transféré à Al-Gharafa.

Mbappé portera le numéro 9 au Real Madrid

Sur son site officiel, le Real Madrid a annoncé les nouveaux numéros de maillot pour la saison prochaine, dont celui de Kylian Mbappé, arrivé en provenance du PSG cet été. « Avec le début de la saison 2024/25, plusieurs joueurs de l'effectif du Real Madrid changeront de numéro de maillot. Camavinga, qui portait jusqu'à présent le numéro 12, portera le numéro 6. Valverde passera du 15 au 8 et Tchouameni lâchera le 18 pour porter le 14. Arda Güler, qui jouait avec le 24 la saison dernière, portera le 15 et Vallejo portera le numéro 18. Tous ces maillots, y compris celui de Mbappé (9), seront disponibles à partir d'aujourd'hui, le 11 juillet, à la boutique du Santiago Bernabéu et dans tous les sites officiels de vente du Real Madrid », peut-on lire.