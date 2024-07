Équipe de France : Deschamps va mettre fin au feuilleton !

Thomas Bourseau

L’équipe de France est sortie par la petite porte ce mardi 9 juillet en demi-finale de l’Euro après avoir été battue par l’Espagne (2-1) sans montrer un visage conquérant pendant le match et une bonne partie de la compétition. Clap de fin pour Didier Deschamps? Le sélectionneur des Bleus a été conforté par le président de la Fédération française de football et ne compte pas plier bagage avant la fin de son contrat…

Didier Deschamps est à la tête de l’équipe de France depuis la fin de l’Euro 2012 et le départ de Laurent Blanc. Après trois Coupes du monde pour autant d’Euros en douze années de service, certains commencent sérieusement à vouloir passer à autre chose. Que ce soit chez les anciens joueurs des Bleus comme Emmanuel Petit ou bien l’éditorialiste de RMC Daniel Riolo qui ont tous deux réclamés cette semaine après l’élimination en demi-finale de l’Euro contre l’Espagne (1-2), la nomination de Zinedine Zidane en tant que sélectionneur.

Didier Deschamps conforté par la FFF

Contractuellement lié à la Fédération française de football comme coach de l’équipe de France jusqu’à l’été 2026, Didier Deschamps sait qu'il lui reste un dernier Mondial à disputer sur les terres américaines au Mexique, aux États-Unis et au Canada avant d’éventuellement tirer sa révérence. Quand bien même le jeu prôné en Allemagne pendant l’Euro n’ait pas été flamboyant, Philippe Diallo a clairement fait savoir à L’Équipe dans la foulée du revers concédé par l’équipe de France mardi soir à Munich face à La Roja que Deschamps n’allait pas être démis de ses fonctions. « Je ne vois pas de raison de remettre en cause son contrat. Les résultats du passé plaident pour lui et les objectifs ont été atteints. Didier poursuivra sa mission ».

Deschamps a «l’énergie» pour continuer à la tête des Bleus

Selon les informations communiquées par Le Parisien, Didier Deschamps ne serait pas lassé ou éreinté après douze années de bons et loyaux services. Au contraire, le sélectionneur de l’équipe de France serait rempli d’énergie et estimerait avoir encore suffisamment de force pour honorer son contrat jusqu’à l’été 2026. Éliminé en demi-finale de l’Euro, Deschamps veut à présent simplement profiter de ses vacances estivales. Il en va de même pour son staff technique avec un rendez-vous déjà pris : l’Italie le 6 septembre prochain dans le cadre de la Ligue des nations.