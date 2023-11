Mourinho, le «seul fou» qui a recalé le Real Madrid ?

Thomas Bourseau

José Mourinho est resté trois saisons à la tête de l’effectif du Real Madrid entre 2010 et 2013. Et alors que The Special One aurait pu effectuer une ultime pige, celle où le club merengue a remporté la Ligue des champions, le Portugais est parti de son plein gré. Une action de « fou » qu’il a raconté pour la presse italienne.

Que ce soit un joueur ou un entraîneur, il semble être particulièrement difficile de dire non au Real Madrid. Et ce n’est pas Aurélien Tchouaméni qui dira le contraire. Dernièrement, l’international français est revenu sur son choix de signer en faveur du Real Madrid plutôt que le PSG à l’été 2022. « J’ai failli signer au PSG ? Failli je ne sais pas. Mais le PSG, j’y ai pensé car c’est un très grand club européen. C’est en France, on en a envie que les clubs français réussissent. Et puis c’était en Ligue 1. Mais très honnêtement, quand le Real t’appelle, c’est très compliqué de dire non. Et aujourd’hui je ne regrette absolument pas mon choix ».

Mbappé et Mourinho, destins liés par leur refus du Real Madrid ?

Cependant, ils sont deux à être parvenus à recaler le Real Madrid. Avant Kylian Mbappé qui a été à plusieurs reprises une désillusion aux yeux de la Casa Blanca par le passé de par ses choix de carrière au PSG, José Mourinho avait lui aussi refusé un contrat au Real Madrid. Entraîneur de 2010 à 2013 du club merengue, The Special One a fait une révélation sur le forcing du Real Madrid à l’époque pour que l’actuel entraîneur de la Roma reste en poste dans la capitale espagnole.

Ce crack signe au Real Madrid et jubile https://t.co/uEwP9Sf7YB pic.twitter.com/Fv4gUcWqoN — le10sport (@le10sport) November 23, 2023

«Seul un fou quitte le Real quand le Real le veut. Et ce fou, c’est moi»