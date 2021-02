Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Zidane fait le point pour Eden Hazard !

Publié le 13 février 2021 à 13h05 par La rédaction

Souvent blessé, Eden Hazard n'est pas au niveau depuis son arrivée au Real Madrid. Malgré cela et les rumeurs de départ, le Belge peut compter sur Zinedine Zidane, qui espère son retour très prochainement.