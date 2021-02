Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Quand Rudi Garcia vole au secours d’Eden Hazard !

Publié le 8 février 2021 à 7h30 par Th.B.

Pointé du doigt par divers médias espagnols concernant ses interminables problèmes physiques, Eden Hazard a reçu le soutien de Rudi Garcia, son ancien entraîneur au LOSC, qui s’est attardé sur les raisons des déboires de l'ailier du Real Madrid.

Depuis son arrivée en grande pompe au Real Madrid à l’été 2019 contre un joli chèque avoisinant les 120M€, Eden Hazard n’a pas été épargné par les blessures et multiplie les indisponibilités en raison de divers pépins physiques. Ce qui ne lui a jamais permis de justifier l’investissement conséquent des dirigeants du Real Madrid qui songeraient déjà à se séparer de l’international belge d’après The Transfer Window Podcast . L’ayant côtoyé au LOSC, Rudi Garcia s’est livré sur les raisons des problèmes récurrents d’Eden Hazard qui se trouve selon l’entraîneur de l’OL au coeur d’un cercle vicieux sur le plan physique.

« C’est l’un des meilleurs joueurs du monde, mais… »