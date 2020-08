Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une seule issue pour Gareth Bale ?

Publié le 10 août 2020 à 0h30 par La rédaction

Au Real Madrid depuis 2013, Gareth Bale ne s’en sort plus. Le Gallois ne fait plus partie des plans de Zinédine Zidane depuis un moment mais n’a toujours pas quitté le club. Ramon Calderon souhaite que cette situation s’arrange au plus vite.

Gareth Bale a perdu son statut au Real Madrid depuis quelques temps, Zinédine Zidane ne comptant pas sur lui. En témoigne son absence dans le groupe du Real Madrid face à Manchester City vendredi soir. Zidane avait d'ailleurs annoncé que l’attaquant gallois « préférait ne pas jouer » la rencontre. Malgré cette situation, Bale ne semble pas vouloir trouver un autre club. Son agent a déclaré en juillet dernier qu’il « n’irait nulle part » au cours de ce mercato estival.

« C’est très triste »