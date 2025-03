Mbappé vit un nouveau calvaire, un dentiste intervient !

Pierrick Levallet

Alors qu’il semblait avoir repris du poil de la bête début 2025, Kylian Mbappé semble retombé dans ses travers. Opéré d’une dent récemment, l’international français n’a pas vraiment pesé sur les défenses adverses lors des deux derniers matches du Real Madrid. Un dentiste est alors intervenu pour expliquer le nouveau calvaire de la star de 26 ans.

Après une première partie de saison globalement décevante au Real Madrid, Kylian Mbappé semblait avoir repris du poil de la bête en 2025. L’ancien du PSG pesait enfin sur les défenses et parvenait à faire de grandes différences. L’international français a notamment marqué les esprits avec son triplé contre Manchester City en Ligue des champions le 19 février dernier. Mais ces derniers jours, la star de 26 ans semble être retombée dans ses travers.

Mbappé : Vexé, il claque la porte de l’équipe de France !

Nouveau calvaire pour Mbappé au Real Madrid ?

Opéré d’une dent, Kylian Mbappé avait manqué la demi-finale aller de Coupe du Roi contre la Real Sociedad. Revenu contre le Real Betis, il n’a pas vraiment pesé sur la rencontre. Et le champion du monde 2018 ne s’est une nouvelle fois pas montré à son avantage ce mardi soir contre l’Atlético de Madrid en Ligue des champions. Un dentiste est alors intervenu pour expliquer le nouveau calvaire que vit Kylian Mbappé.

«Mbappé doit avoir une équipe derrière lui qui peut supporter cela»

« Tout dépend de la manière dont la dent est traitée. Si vous ne touchez pas l'os lorsque vous enlevez la dent, la convalescence devrait être de trois ou quatre jours au maximum, voire d'une semaine. Si la dent a été bien enlevée, vous serez rétabli en trois jours. Quand ça se passe mal, on se sent tellement paresseux qu'on ne peut même pas se lever. Mbappé doit avoir une équipe derrière lui qui peut supporter cela, donc je pense qu'il doit y avoir plus que cela » a confié Juan Manuel Romano sur La Tribu de Radio MARCA.