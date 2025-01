Mbappé - Vinicius Jr : Le Real Madrid prépare une révolution en 2025 !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé cet été au Real Madrid, Kylian Mbappé a dû s’adapter au système madrilène, et a évolué la plupart du temps dans l’axe de l’attaque des Merengue, Vinicius Jr occupant le poste d’ailier gauche. Mais en 2025, Carlo Ancelotti pourrait décider de modifier son système, et intervertir les positions du Français et du Brésilien.

« Nous apprenons à mieux nous connaître. Mon arrivée a changé beaucoup de choses dans l’équipe, mais l’adaptation, comme l’a dit l’entraîneur, est terminée. Je me sens très bien et vous pouvez voir sur le terrain que je comprends mieux les autres. Et nous jouons tous beaucoup mieux. » Ayant retrouvé des couleurs sur ce mois de décembre 2024, Kylian Mbappé avouait se sentir mieux après le match face à Séville (4-2, le 22 décembre). S’il a connu des périodes compliquées en pointe, le nouvel attaquant du Real Madrid a également prouvé qu’il était sans doute plus en confiance et efficace lorsqu’il était utilisé sur le côté gauche.

Mbappé bridé par Vinicius Jr au Real Madrid ?

Forcément, la position de Kylian Mbappé soulève des interrogations du côté des observateurs du Real Madrid, alors qu’à gauche, la présence de Vinicius Jr empêche d’une certaine manière Carlo Ancelotti de décaler le Français sur un côté. « Ici (à Madrid), il ne joue pas où il veut. Ici, le seul unique leader qui décide où il joue et comment il joue, c’est Vinicius. Mbappé est le valet de Vinicius. Tant que c’est comme ça, ne réclamez pas le Mbappé du PSG », affirmait récemment le célèbre présentateur d’El Chiringuito Josep Pedrerol.

Ancelotti va davantage faire jouer Mbappé à gauche en 2025

Mais quid des choix de Carlo Ancelotti ? Ce vendredi, l’Equipe révèle que l’Italien allait tout faire pour optimiser les performances de Kylian Mbappé en 2025. Ainsi, Vinicius Jr, qui peut également dépanner en pointe de l’attaque, sera plus souvent utilisé dans ce rôle, afin de permettre à Mbappé de se libérer depuis l’aile. Affaire à suivre...