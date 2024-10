Mbappé : Un coup de pression du Real Madrid à Deschamps ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Annoncé blessé pour 3 semaines, Kylian Mbappé est finalement revenu ce mercredi soir face au LOSC… après une semaine. Un retour express pour l’attaquant du Real Madrid qui faisait dire à certains qu’il serait dans la liste de Didier Deschamps dévoilée ce jeudi. Ça n’a pas été le cas et ça en a surpris plus d’un. Comment expliquer cela ? Emmanuel Petit a ses idées.

Ce jeudi, Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour les prochains matchs de l’équipe de France. Une liste où ne figure pas Kylian Mbappé, qui a pourtant rejoué quelques minutes ce mercredi soir à l’occasion de la rencontre de Ligue des Champions du Real Madrid face au LOSC. Mais pourquoi le sélectionneur des Bleus n’a-t-il pas appelé Mbappé alors qu’il semble remis physiquement après avoir été blessé ?

PSG : «Comme un fils de p*te»... Luis Enrique se lâche avec Kylian Mbappé ! https://t.co/01ZO8bqIwM pic.twitter.com/kO6YPvShWM — le10sport (@le10sport) October 3, 2024

« A mon avis, il y a une pression du Real Madrid »

Au micro de RMC, Emmanuel Petit a évoqué cette absence de Kylian Mbappé dans la liste de Didier Deschamps. Et pour le champion du monde 98, cela pourrait résulter d’un coup de pression du Real Madrid au sélectionneur de l’équipe de France : « A mon avis, il y a une pression du Real Madrid en disant à Deschamps que ça arrive trop tôt, qu’il faut laisser Mbappé se reposer ».

« Peut-être que Deschamps veut l’épargner, le préserver… »

Emmanuel Petit a par la suite soumis une autre idée pour expliquer l’absence de Kylian Mbappé. « Je vais vous dire ce que je pense. Pour moi la raison est toute simple. Il y a de fortes chances que je me trompe mais j’y crois profondément. C’est que ça fait pas mal de temps que Mbappé n’est plus productif et n’est plus le joueur que tout le monde aimait sur le terrain et aussi en dehors. Je pense qu’il traverse des difficultés, même au Real Madrid. Peut-être que Deschamps veut l’épargner, le préserver sur le plan médiatique », a-t-il alors confié.