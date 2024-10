Real Madrid : Deschamps annonce un problème avec Mbappé

Amadou Diawara

Alors que Kylian Mbappé est revenu de blessure ce mercredi soir, Didier Deschamps a préféré ne pas le convoquer pour le prochain rassemblement de l'équipe de France, et ce, pour ne pas prendre de risque. Interrogé sur les dernières sorties de son capitaine avec les Bleus, le sélectionneur tricolore a révélé qu'il n'était pas dans les meilleures conditions.

Victime d'une lésion du biceps fémoral de la jambe gauche contre Alavés le 24 septembre, Kylian Mbappé a fait son grand retour face au LOSC ce mercredi. Malgré tout, Didier Deschamps a préféré se passer des services de son capitaine pour le prochain rassemblement de l'équipe de France, qui affronte Israël et la Belgique (le 10 et le 14 octobre).

Deschamps lâche un secret sur Mbappé

Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, Didier Deschamps a été interrogé sur un potentiel détachement de Kylian Mbappé chez les Bleus. Et le sélectionneur français a avoué que son capitaine n'était pas dans les meilleures dispositions psychologiques lors du dernier rassemblement.

«Kylian n'était pas dans les meilleures dispositions»

« Il n'y a pas de soucis sur son engagement et j'en ai discuté plusieurs fois avec lui. Après, à travers ce qu'il a pu dire, ses mots et les interprétations, il y aura plusieurs interprétations. Kylian n'était pas dans les meilleures dispositions psychologiques lors du dernier rassemblement, notamment avec son arrivée et la grosse attente à Madrid. C'était le cas pour la plupart avec peu de préparation, et j'avais utilisé presque tout le monde. Je n'ai aucun doute sur l'implication de Kylian, mais il n'était pas dans les meilleures conditions lors du dernier rassemblement », a reconnu Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France.