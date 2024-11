Mbappé : «Un caprice» est annoncé au Real Madrid

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé commence à agacer au Real Madrid. Son manque d'implication dans les phases défensives de son équipe et son manque d'efficacité devant les cages suscite des critiques en Espagne. Certains commentateurs commencent même à se demander si son recrutement était nécessaire. C'est le cas de Vincent Moscato, qui évoque un «caprice» de Florentino Perez.

La crise guette au Real Madrid. Quelques jours après une correction de la part du FC Barcelone (0-4), le club espagnol s’est lourdement incliné, en Ligue des champions, face au Milan AC (1-3). Une nouvelle fois titularisé au poste de numéro 9, Kylian Mbappé est apparu absent des débats. Cette fois-ci, l’international français n’a pas enchaîné les hors-jeux, mais n’a rien proposé. En phase défensive, ce n’est pas mieux puisque le joueur a été observé en train de marcher, alors que ses coéquipiers faisaient les efforts pour stopper l’avancée des adversaires.

Mbappé déjà sous pression

Pour Vincent Moscato, il existe une impatience autour de Mbappé, qui est justifiée au vu de son statut. « Quand tu es la recrue star, il faut vite faire des différences. Surtout, qu’aujourd’hui, on est plus à l’époque de Jean-Pierre Papin, qui avait mis six-huit mois à s’adapter à l’OM. On est dans un monde où tout va très vite. Il a eu ce statut de meilleur joueur du monde » a confié l’ancien rugbyman sur RMC.

« C’est un caprice qui coûte très cher »

Moscato se demande même si le recrutement de Mbappé était nécessaire. Car en sa présence, Jude Bellingham perd cruellement de son influence. « Je veux bien que le président s’en prenne à Ancelotti, mais est-ce que c’était primordial de recruter Mbappé avec Bellingham et Vinicius Jr ? Je pense que l’abondance de biens nuit au football. A un moment, il va se retrouver sur le banc. Tu ne peux pas faire jouer un mec parce qu’il t’a coûté cher. C’est un caprice qui coûte aujourd’hui très cher » a-t-il lâché.