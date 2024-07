Mbappé se fait déjà snober par le Real Madrid

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé a perdu des points dans la course au prochain Ballon d'Or. La faute à un Euro raté et à une élimination lors des demi-finales. Selon l'avis de Dani Carvajal, champion d'Europe et joueur du Real Madrid, la récompense devrait revenir à un membre de la Roja, qui est venue à bout de l'Angleterre ce dimanche soir (2-1).

L’Espagne sur le toit de l’Europe. Ce dimanche soir, la Roja est venue à bout de l’Angleterre et a remporté l’Euro pour la quatrième fois de son histoire. Après le coup de sifflet final, Dani Carvajal était aux anges. Selon le joueur du Real Madrid, la meilleure équipe a mis la main sur le trophée.

Carvajal savour ce titre

« L'entraîneur est très enthousiaste, comme tout le monde. C'est très spécial, très difficile à expliquer. Pour beaucoup d'entre nous, c'est quelque chose d'unique, pour certains, c'est notre dernier match ensemble.... Je suis très enthousiaste. Tout s'est bien passé. Nous avons éliminé de nombreux candidats, le résultat est donc logique. Nous avons pratiqué un très bon football. Dès le premier jour, nous avons pensé que nous pouvions le faire. Nous avons été les meilleurs, de loin » a confié l’arrière droit à la Cadena Ser.

« J'espère que le football espagnol aura un nouveau Ballon d'Or »

Logiquement, un membre de la sélection espagnole devrait remporter le prochain Ballon d’Or. « J'espère que le football espagnol aura un nouveau Ballon d'Or. Il est sincèrement mérité et j'aimerais qu'un joueur de notre pays le remporte. Moi ? Je pourrais faire partie des candidats pour l'année que j'ai vécue, non seulement pour les titres, mais aussi pour mes performances. Mais cela ne me vient pas à l'esprit ». Étincelants durant cet Euro, Rodri, Nico Williams et Lamine Yamal pourraient également être des candidats. Pour Kylian Mbappé, l’Euro ne restera pas un bon souvenir. Nul doute qu’une victoire lui aurait permis de glaner des précieux points dans la course au Ballon d’Or.