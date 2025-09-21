Mbappé réalise son rêve, le magnifique geste après le drame

Abderrahim Ouhida, jeune Marocain de 16 ans ayant survécu au séisme meurtrier d’Al Haouz en 2023, était présent sur la pelouse du Santiago Bernabéu samedi pour donner le coup d'envoi du match entre le Real Madrid et l'Espanyol Barcelone. Son histoire avait ému l'Espagne et les dirigeants madrilènes en particulier lorsqu'il était apparu en larmes avec un maillot du club peu après la catastrophe.
Victime du séisme meurtrier d’Al Haouz au Maroc en 2023, Abderrahim Ouhida y a perdu ses parents, son grand-père et deux de ses sœurs. Le Real Madrid n'a pas tardé à prendre contact avec lui et il a fini par rejoindre l'Espagne pour poursuivre sa scolarité et intégrer l'académie du Real Madrid. En donnant le coup d'envoi du match contre l'Espanyol Barcelone, il a eu l'occasion de rencontrer les joueurs du club. Kylian Mbappé a eu un mot pour lui sur les réseaux sociaux.
Le rêve incroyable avec Mbappé
Visiblement fan du Real Madrid, Abderrahim Ouhida nage en plein rêve. Le jeune Marocain de 16 ans a croisé la route de Kylian Mbappé avant de donner le coup d'envoi. L'attaquant français n'a pas hésité à le saluer. « Connexion France - Maroc. Respect, Abderrahim » peut-on lire accompagné d'une photo du joueur avec le jeune protégé du Real Madrid en story Instagram.
L'histoire incroyable avec le Real Madrid
Interrogé à la télévision après le tremblement de terre de 2023, Abderrahim Ouhida avait ému le Real Madrid. Le Maroc Hebdo souligne d'ailleurs que le Real Madrid croit en ses chances de briller et que son recrutement au sein de la cantera est en cours de finalisation. Une magnifique histoire qui pourrait avoir une plus grande résonance encore.