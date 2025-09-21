Mbappé réalise son rêve, le magnifique geste après le drame

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Abderrahim Ouhida, jeune Marocain de 16 ans ayant survécu au séisme meurtrier d’Al Haouz en 2023, était présent sur la pelouse du Santiago Bernabéu samedi pour donner le coup d'envoi du match entre le Real Madrid et l'Espanyol Barcelone. Son histoire avait ému l'Espagne et les dirigeants madrilènes en particulier lorsqu'il était apparu en larmes avec un maillot du club peu après la catastrophe.

Victime du séisme meurtrier d’Al Haouz au Maroc en 2023, Abderrahim Ouhida y a perdu ses parents, son grand-père et deux de ses sœurs. Le Real Madrid n'a pas tardé à prendre contact avec lui et il a fini par rejoindre l'Espagne pour poursuivre sa scolarité et intégrer l'académie du Real Madrid. En donnant le coup d'envoi du match contre l'Espanyol Barcelone, il a eu l'occasion de rencontrer les joueurs du club. Kylian Mbappé a eu un mot pour lui sur les réseaux sociaux.

Le rêve incroyable avec Mbappé Visiblement fan du Real Madrid, Abderrahim Ouhida nage en plein rêve. Le jeune Marocain de 16 ans a croisé la route de Kylian Mbappé avant de donner le coup d'envoi. L'attaquant français n'a pas hésité à le saluer. « Connexion France - Maroc. Respect, Abderrahim » peut-on lire accompagné d'une photo du joueur avec le jeune protégé du Real Madrid en story Instagram.