Mbappé : «Problème» avec une star ? Le Real Madrid répond cash !

Pierrick Levallet

En signant au Real Madrid cet été, Kylian Mbappé a fait quelques victimes dans l’effectif de Carlo Ancelotti. Jude Bellingham a notamment reculé sur le terrain pour lui faire de la place en attaque et brille donc beaucoup moins cette saison. L’entraîneur italien a néanmoins affirmé qu’il n’y avait aucun problème avec la star anglaise.

Kylian Mbappé a réalisé l’un de ses plus grands rêves en signant au Real Madrid cet été. Mais son arrivée libre en provenance du PSG a fait une grosse victime dans l’effectif merengue. Jude Bellingham évolue désormais plus comme un milieu de terrain, et cela a un impact négatif sur son rendement offensif. La star anglaise n’a plus marqué depuis le 14 mai contre le Deportivo Alavés en fin de saison dernière. Malgré tout, Carlo Ancelotti affirme qu’il n’y a aucun problème lié à Kylian Mbappé avec Jude Bellingham.

Mbappé, Vinicius Jr... Un clash éclate au Real Madrid ! https://t.co/zlk4D0MBL6 pic.twitter.com/WsqCjoDLLP — le10sport (@le10sport) October 21, 2024

«Il est compétitif, il se bat, il se sacrifie»

« Nous sommes satisfaits de son travail. Je suis satisfait parce qu'il travaille dur sur le terrain : il est compétitif, il se bat, il se sacrifie.... Il n'a pas marqué autant de buts que l'année dernière, mais la surprise n'est pas cette année, la surprise est que l'année dernière, il a marqué beaucoup de buts que personne n'attendait et qui nous ont beaucoup aidés » a d’abord expliqué l’entraîneur du Real Madrid en conférence de presse.

«Le travail qu'il accomplit est bien plus important»

« Le problème cette année n'est pas que nous manquons de buts de Bellingham, au contraire, nous en avons toujours marqué et nous en marquerons encore, parce que nous avons des joueurs très talentueux en attaque. Pour nous, en ce moment, le travail qu'il accomplit est bien plus important que les buts qu'il a marqués l'année dernière » a ensuite ajouté Carlo Ancelotti. Le message est clair, il n'y a aucun souci avec Jude Bellingham selon le technicien italien.