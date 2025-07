Mbappé : Le scandale après la grande décision !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Comme cela a été confirmé par Kylian Mbappé en personne ce mercredi, l’attaquant français va désormais porter le numéro 10 avec le Real Madrid. Le Bondynois va récupérer le numéro historique de Luka Modric, et cela ne passe pas du tout du côté des fans d’Arda Güler, qui souhaitaient voir ce numéro dans le dos du Turc.

Sur X, Mbappé a simplement écrit « 10 ». De quoi suffire pour comprendre ce à quoi la star de 26 ans faisait référence. Ce simple changement de numéro pour Kylian Mbappé a cependant engrangé une vague de réactions négatives. Certains internautes ne l’estimant pas assez digne pour le porter. Pour certains d’entre eux, Arda Güler de par son talent et son profil de meneur de jeu, aurait dû le récupérer.

Les fans d’Arda Güler en colère

« Porter le numéro 10 peut être agréable, mais tu ne seras jamais un 10, tu ne joues pas comme tel et tu n'en es pas un. Arda Güler est le vrai numéro 10 », écrit notamment un internaute sur le réseau social. Beaucoup ont critiqué le manque de qualité technique de Kylian Mbappé, qui ne serait donc pas légitime de porter un numéro historiquement associé aux magiciens du football. « Il revenait à Arda, tu lui as volé », s’indigne un autre personnage sur les réseaux sociaux. Quoi qu’il en soit, d’après la presse espagnole, Mbappé lui-même n’a pas demandé à récupérer le numéro 10, et il s’agirait là d’une décision prise directement par le Real Madrid.