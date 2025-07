Cristiano Ronaldo : Le Real Madrid refait le coup avec Mbappé !

Numéro 7 emblématique de Manchester United, Cristiano Ronaldo a dû se contenter du 9 lors de sa signature au Real Madrid. Mais dès le départ de Raul, CR7 a eu son chiffre fétiche derrière le dos. De la même manière, Kylian Mbappé - actuel numéro 9 du Real Madrid - va récupérer le 10 de Luka Modric à la rentrée.

Real : Ronaldo et Mbappé ont hérité du 9 à leur signature

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid l'été dernier. Alors que le 7 et le 10 étaient pris, respectivement par Vinicius Jr et par Luka Modric, le capitaine des Bleus a dû se contenter du numéro 9 la saison dernière. Mais alors que le Ballon d'Or 2018 vient de rejoindre à l'AC Milan, Kylian Mbappé devient son héritier.