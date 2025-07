116M€ : Un énorme transfert va régaler Mbappé ?

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cette semaine, la presse espagnole a lâché une bombe concernant le mercato du Real Madrid. Le club merengue serait intéressé par le Ballon d’Or 2024 Rodri, qui n’a plus que deux ans de contrat à Manchester City. Si l’opération semble compliquée, les dirigeants madrilènes seraient prêts à investir une énorme somme afin de finaliser ce dossier.

Le mercato estival pourrait encore plus s’animer pour le Real Madrid qui a déjà recruté du lourd cet été avec Trent Alexander-Arnold, Franco Mastantuono, Dean Huijsen, et Alvaro Carreras. Les partenaires de Kylian Mbappé pourraient également se renforcer au milieu de terrain, secteur dans lequel un certain Rodri serait ciblé. Une information révélée par AS ce lundi, confirmée par le journaliste de la Cadena SER Anton Menea dans la foulée.