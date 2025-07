Mbappé : Jackpot, le Real Madrid va signer un coup historique !

Arrivé au Real Madrid lors du dernier mercato estival, Kylian Mbappé a hérité du numéro 9. Alors que Luka Modric a signé à l'AC Milan, Florentino Pérez a décidé de confier le numéro 10 à la star française. Grâce à ce changement, le président du Real Madrid va pouvoir toucher le pactole.

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a décidé de claquer la porte du Parc des Princes, et ce, pour rejoindre le club de ses rêves. En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le club de la capitale, le capitaine de l'équipe de France a rejoint le Real Madrid librement et gratuitement.