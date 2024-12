Mbappé : Le Real Madrid fait une annonce sur sa blessure

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Buteur ce mardi soir sur la pelouse de l’Atalanta (2-3), Kylian Mbappé a été contraint de céder sa place quelques minutes après avoir ouvert le score pour le Real Madrid. La Casa Blanca a donné des nouvelles de l’attaquant âgé de 25 ans, indiquant qu’il avait ressenti une gêne à l’arrière de la cuisse gauche.

Auteur d’un très beau but pour permettre au Real Madrid de prendre l’avantage au score ce mardi soir sur la pelouse de l'Atalanta, Kylian Mbappé a dû quitter ses coéquipiers prématurément quelques minutes plus tard, à la 36e minute, et a été remplacé par Rodrygo.

Mbappé pourrait bien créer la surprise au PSG : un choix qui impacte même sa famille ! ⚽ https://t.co/QIPou8BgOZ — le10sport (@le10sport) December 10, 2024

Mbappé touché à la cuisse

Le Real Madrid n’a pris aucun risque avec Kylian Mbappé, qui visiblement souffre d’une blessure musculaire. D'après les informations de RMC Sport, la Casa Blanca a fait savoir que l’attaquant âgé de 25 ans avait ressenti une gêne à l’arrière de la cuisse gauche et effectuera des examens mercredi à Madrid.

Le Real Madrid fait le travail à Bergame

Sa sortie n’a pas empêché le Real Madrid de s’imposer face à l’Atalanta. Si Charles De Ketelaere a égalisé juste avant la mi-temps, les Merengue sont repassés devant grâce à des buts de Vinicius Jr et Jude Bellingham, avant la réduction de l’écart au score d’Ademola Lookman (2-3).