Mbappé, le nouveau scandale à l’étranger !

Pierrick Levallet

Le Real Madrid a très certainement dit adieu à la Liga ce dimanche. Le club madrilène s’est incliné sur la pelouse du FC Barcelone (4-3). Mais malgré la victoire des hommes d’Hansi Flick, la presse catalane s’est indignée de certaines décisions arbitrales, qui allaient souvent en faveur de Kylian Mbappé et des siens.

Après la Ligue des champions et la Coupe du Roi, le Real Madrid a très certainement dit adieu à la Liga. Le club madrilène s’est incliné sur la pelouse du FC Barcelone ce dimanche (4-3). Les Blaugrana comptent désormais 7 points d’avance sur les Merengue à trois journées de la fin du championnat. Sauf catastrophe au Barça, le Real Madrid devrait donc faire une saison blanche.

Mbappé au coeur d'actions litigieuses pendant le Clasico ?

Mais malgré la victoire des hommes d’Hansi Flick, la presse catalane s’est indignée de certaines décisions arbitrales, qui ont avantagé Kylian Mbappé et le Real Madrid. Mundo Deportivo a relevé plusieurs actions litigieuses, comme le penalty accordé à la Casa Blanca pour une faute sur l’ancien du PSG, pourtant en position de hors-jeu. Kylian Mbappé avait toutefois été remis en jeu après l’intervention ratée de Pau Cubarsi.

La presse catalane crie au scandale !

Le média catalan déplore également une « erreur » sur le deuxième but de Kylian Mbappé. Mundo Deportivo estime qu’une charge de Federico Valverde sur Lamine Yamal au départ de l’action n’a pas été signalée. La faute d'Aurélien Tchouaméni, seulement averti d'un carton jaune après avoir fait chuter Ferran Torres à la 37e minute alors qu’il était le dernier défenseur, a aussi interpellé. À 10 minutes du coup de sifflet final, la main involontaire du milieu de terrain de l’équipe de France dans sa surface de réparation n’a pas échappé non plus à Mundo Deportivo. Malgré la victoire du FC Barcelone, la presse catalane a crié au scandale sur ces actions.