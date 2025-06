Mbappé : Le coup de pression surprise du Real Madrid !

Au Real Madrid, il y a du changement dans l’air. Avec Xabi Alonso aux commandes, les attaquants vont être amenés à faire plus souvent les efforts défensifs. Les Merengue estiment d’ailleurs que Gonzalo Garcia est celui qui coche toutes les cases en ce moment. La Casa Blanca en a profité pour mettre la pression à un certain Kylian Mbappé.

La saison prochaine devrait être différente au Real Madrid . Carlo Ancelotti a été remplacé par Xabi Alonso , et le coach espagnol s’est montré très clair. Ce dernier souhaite voir ses attaquants faire les efforts défensifs. L’entraîneur de 43 ans veut construire un groupe soudé, et il a déjà commencé son travail lors de cette Coupe du monde des clubs .

Mbappé mis sous pression par... Gonzalo Garcia ?

Un joueur a d’ailleurs impressionné Xabi Alonso : Gonzalo Garcia. Titulaire à la pointe de l’attaque du Real Madrid contre Al-Hilal, le jeune attaquant de 21 ans cocherait toutes les cases. Comme le rapporte MARCA, les Merengue ont cru à la possibilité d’avoir un attaquant capable de combiner puissance, technique, sens du but et sacrifice défensif. Gonzalo Garcia remplirait ces conditions, contrairement à un certain Kylian Mbappé.