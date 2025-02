Mbappé, le calvaire balancé en direct !

Arnaud De Kanel

Kylian Mbappé a encore frappé mardi soir en inscrivant le but de l'égalisation face à Manchester City. L'attaquant a remis le Real Madrid dans le match alors que les hommes de Carlo Ancelotti étaient bousculés. Pour Daniel Riolo, les dirigeants madrilène n'ont pas facilité la tâche de l'entraineur italien en lui confiant à la fois Mbappé et Vinicius Jr, deux joueurs qui, selon lui, ne font pas assez d'efforts à la perte du ballon.

Kylian Mbappé a retrouvé des couleurs et surtout la confiance. L'attaquant tricolore empile les buts avec le Real Madrid, fraichement vainqueur de Manchester City mardi soir au terme d'un match au scénario typiquement madrilène. Une victoire très importante pour les hommes de Carlo Ancelotti en vue de la suite de la compétition.

Riolo s'interroge sur la cohérence de l'association Vinicus Jr-Mbappé

Et pourtant, le coach italien n'est pas mis dans les meilleures dispositions selon Daniel Riolo. Le journaliste estime qu'avec Vinicius Jr et Kylian Mbappé, les dirigeants du Real demandent à leur entraineur de faire une équipe la plus équilibrée possible, chose pratiquement impossible avec l'association des deux joueurs en raison de leur apport défensif pas assez important.

La dure mission d'Ancelotti au Real

« On a dit à Ancelotti : "toi, tu vas me gérer ça et associer des mecs qui, si on était une équipe cohérente, ne pourraient pas vraiment s'associer". Avec toujours le problème de qui va défendre, qui va se replacer, est-ce que Mbappé va courir un peu plus que Vinicius... est-ce que cette équipe-là peut gagner avec une équipe aussi peu cohérente qui va miser sur des individualités ? », s'est interrogé Daniel Riolo en direct dans l'After Foot mardi soir sur RMC.