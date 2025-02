Mbappé : La grande surprise !

Pierrick Levallet

Le Real Madrid ne s’est pas vraiment rassuré avant son match aller contre Manchester City en Ligue des champions. Le club madrilène a été tenu en échec à domicile par l’Atlético de Madrid ce samedi (1-1). Si Carlo Ancelotti avait déjà réfléchi à deux options tactiques pour le déplacement sur la pelouse des Cityzens, une troisième solution pourrait être envisagée afin de conforter Kylian Mbappé.

Le derby madrilène n’aura pas tourné en la faveur du Real Madrid ce samedi, ni en celle de l’Atlético de Madrid. Les Merengue et les Colchoneros se sont neutralisés (1-1), ce qui ne rassure pas les hommes de Carlo Ancelotti avant le déplacement sur la pelouse de Manchester City ce mardi pour les barrages de la Ligue des champions. Le technicien italien pourrait ainsi revoir ses plans tactiques avant le choc.

Un système pour régaler Mbappé contre Manchester City ?

Comme le rapporte AS, le Real Madrid aurait pour le moment deux options tactiques pour son match contre Manchester City : partir avec Kylian Mbappé, Vinicius Jr, Rodrygo et Jude Bellingham devant, ou opter pour un 4-4-2 plus équilibré en défense. Carlo Ancelotti réfléchirait toutefois à une troisième solution : un système plus hybride, de manière à laisser plus de libertés à Kylian Mbappé en attaque.

Le Real Madrid lui fait aveuglément confiance

Il faut dire que le champion du monde 2018 est en excellente forme depuis le début de l’année 2025. Auteur de 9 buts lors des 11 derniers matchs, l’ancien du PSG a repris des couleurs après une première partie de saison plutôt mitigée. L'attaquant de 26 ans évolue enfin au niveau auquel la Casa Blanca l'attendait depuis son arrivée l'été dernier. Le Real Madrid compterait donc sur Kylian Mbappé pour l’emmener le plus loin possible en Ligue des champions. À voir maintenant ce que Carlo Ancelotti décidera de faire avant le choc aller contre Manchester City.