Mbappé, la discussion secrète loin du Real Madrid !

Ce mardi, dans le cadre du 1/8ème de finale de la Coupe du monde des clubs face à la Juventus, Kylian Mbappé aurait des chances de faire ses débuts dans la compétition après avoir été mis de côté à cause d’une maladie. Le retour approche, mais aurait pu se faire plus tôt si la discussion entre le joueur et Xabi Alonso avait pris une autre tournure.

Xabi Alonso a pris les rênes de l’effectif du Real Madrid après le départ de Carlo Ancelotti à la fin du mois de mai pour la sélection brésilienne. Pas le temps de prendre ses marques pour l’ex-coach du Bayer Leverkusen qui a immédiatement été confronté à sa première compétition avec la Casa Blanca : la Coupe du monde des clubs aux États-Unis.

Passage express à l’hôpital pour Mbappé Le Real Madrid est resté invaincu pendant sa phase de poules du Mondial des clubs avec un nul contre Al-Hilal (1-1) et deux victoires face à Pachuca (3-1) et le RB Salzbourg (3-0). Une première partie de la compétition à laquelle Kylian Mbappé n’a pas pris part en raison d’une gastro-entérite aiguë qui lui a valu un court séjour à l’hôpital.