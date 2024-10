Mbappé dérape, il reçoit un message surprise

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La côte de popularité de Kylian Mbappé est en chute libre. Et son escapade à Stockholm ne devrait pas arranger les choses. Accusé de viol et d'agression sexuelle par la presse suédoise, le joueur du Real Madrid est sous le feu des critiques. Les soutiens se comptent sur les doigts d'une main. Rolland Courbis est l'une des voix qui réclame de la prudence dans ce dossier.

L’affaire Kylian Mbappé est lancée, et elle n’a pas grand chose à voir avec le domaine sportif. Les polémiques autour de son absence en équipe de France paraissent dérisoires au vu des faits présentés par la presse suédoise. Une jeune femme a porté plainte pour viol et agression sexuelle. L’entourage de Mbappé est certain que le joueur est visé par cette accusation. Par le biais de son avocate, l’international tricolore a clamé son innocence et a fait part de son envie de se défendre auprès des autorités compétentes.

Courbis au soutien de Mbappé

En attendant que les enquêteurs fassent la lumière sur cette affaire, Mbappé se retrouve isolé. Les soutiens sont rares durant cette période, mais pas inexistants. « On l'observe avec une curiosité qui devient quand même désagréable, a estimé Rolland Courbis. Je ne l'imagine pas du tout en train de faire ce… Appelons ça ce dérapage. Là j'attends moi aussi avec impatience et avec curiosité, pour pouvoir dire : "laissez-le un peu tranquille, là ça fait beaucoup". Et quand je dis que ça fait beaucoup, ça fait beaucoup trop comme problèmes pour un seul homme » a déclaré l’ancien coach de l’OM sur France 5.

La gentillesse de Mbappé mise en avant

Ancien joueur du PSG, Kays-Ruiz Atil a également rendu hommage à Mbappé lors d’un live sur Twitch. « À ce moment-là, quand j’arrive, Mbappé est le meilleur oui. C’est le premier qui me choque. Il a un démarrage… efficace devant le but. Même lui est super gentil. C’est quelqu’un qui m’a beaucoup parlé, qui m’a donné beaucoup de conseils. J’étais proche de lui dans le vestiaire. On allait chez Gana (ndlr Idrissa Gueye) le soir manger et boire le thé et il était là. Il a été important. Il me donnait des conseils (sur des situations) qui pouvaient m’arriver, et il n’a pas eu tort » a-t-il déclaré