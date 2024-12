Mbappé clashé en Espagne, France 98 règle ses comptes

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La presse espagnole est connue pour être impitoyable. Et ces derniers jours, elle a été fidèle à sa réputation. Confrontés au mauvais début de saison de Kylian Mbappé au Real Madrid, les médias ont tiré à boulet rouge. Mais pour Bixente Lizarazu, cela n'est pas surprenant. Ce qui l'est plus, c'est l'incapacité du joueur tricolore à retrouver les sommets. Alors le champion du monde 1998 s'est empressé de lui filer quelques conseils.

« Désarticulé », « zéro dans les grands matchs », « méconnaissable ». La presse espagnole s’est montrée impitoyable avec Kylian Mbappé ces derniers jours. Il faut dire que le joueur français est à la peine depuis son arrivée au Real Madrid. Incapable de se montrer décisif en Ligue des champions, là où son talent doit éclabousser, le champion du monde 1998 n’a pas été épargné. Mais Bixente Lizarazu n’a pas souhaité l’enfoncer sur le plateau de Téléfoot.

« La presse espagnole est assez agressive »

« La presse espagnole est assez agressive, clivante aussi. Quand tu arrives au Real Madrid, bien sur qu’il y a une pression. Mais ce n’est pas forcement ça qui le perturbe. Je pense que c’est des choses beaucoup plus générales qui l’ont perturbé et qui font qu’il a du mal à retrouver son football, sa spontanéité, sa nature et la simplicité de jouer au football. Mais je suis sûr qu’il va le retrouver. Il va y avoir un déclic à un moment donné » a confié le champion du monde 1998 durant l’émission de TF1.

Lizarazu monte au créneau

Lizarazu a profité de son intervention pour donner quelques clés à Mbappé. « Je pense qu’il faut qu’il bosse physiquement, qu’il retrouve cette vitesse. À 25-26 ans, c’est impossible d’avoir perdu la vitesse. Donc il faut qu’il retrouve ce qui faisait peur à tous les défenseurs. Ensuite, il faut qu’il retrouve le plaisir du jeu. Il y a beaucoup trop de choses qui l’ont perturbé ces derniers mois » a-t-il déclaré.