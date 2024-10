Le Real Madrid humilié, Lamine Yamal en rajoute une couche !

Arnaud De Kanel

Le Real Madrid de Carlo Ancelotti a été giflé devant son public dimanche soir. Les coéquipiers de Kylian Mbappé se sont inclinés quatre buts à zéro face au FC Barcelone. Plus jeune buteur de l'histoire du Classico, Lamine Yamal n'a pas manqué de remuer le couteau dans la plaie à l'issue de la rencontre.

Humilié dans son antre flambant neuve, le Real Madrid laisse filer le FC Barcelone en tête du classement. La soirée a été très compliquée pour les supporters madrilènes, frustrés par les hors jeu de Kylian Mbappé et punis par la fouge barcelonais incarnée par Lamine Yamal. Certains ont même quitté le stade avant le coup de sifflet final. Yamal lui, a profité jusque dans les derniers instants et il en a rajouté une couche face aux médias.

«C'est très amusant quand vos fans sont plus bruyants que leurs fans sur leur terrain»

Le prodige barcelonais a provoqué le rival madrilène. « Les joueurs du Real Madrid ne savaient pas que j'avais un pied droit... Il faut l'utiliser quand on en a besoin. C'est très amusant quand vos fans sont plus bruyants que leurs fans sur leur terrain. Quand nous gagnions en Liga, on disait que nous jouions contre des équipes moyennes et que dans les moments importants, nous verrions ce qui se passerait. Madrid est pour tous l'une des meilleures équipes du monde. Nous les avons battus 0-4 dans leur stade Avec le Bayern et Madrid. Nous avons prouvé que nous étions prêts à tout », a déclaré Lamine Yamal. Et il ne s'est pas arrêté là.

Yamal continue sur Instagram

Visiblement, Lamine Yamal est un grand amateur de rap français. Sur Instagram, il s'est d'ailleurs servi du morceau "A.W.A" de Lacrim pour chambrer à nouveau le Real Madrid. Paroles bien choisies par le jeune joueur de 17 ans, décidément très provocateur : « Qui revient foutre la merde ? C'est toujours les mêmes ».