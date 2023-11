Le Real Madrid boucle un transfert XXL avant Mbappé, c’est mieux que Cristiano Ronaldo !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce dimanche face à Cadix (3-0), Jude Bellingham s’est encore montré décisif avec le Real Madrid, la star anglaise inscrivant son 14e but de la saison. Des statistiques impressionnantes lui permettant de surpasser plusieurs légendes de la Casa Blanca à l’instar de Ferenc Puskas, Alfredo Di Stefano ou encore Cristiano Ronaldo.

Si le Real Madrid a enchaîné les échecs avec Kylian Mbappé ces dernières années, en attendant peut-être une nouvelle offensive à l’avenir, Carlo Ancelotti a pu se réconforter cet été avec Jude Bellingham. Apparaissant comme l’un des joueurs les plus courtisés sur le mercato, notamment par Liverpool et le PSG, le milieu anglais qui évoluait alors au Borussia Dortmund a choisi de rejoindre la capitale espagnole dans le cadre d’un transfert estimé à 103M€ hors bonus. Et depuis, le nouveau numéro 5 du Real Madrid s’est imposé comme un titulaire indiscutable.

Bellingham devance tout le monde

Orphelin de Karim Benzema, et sans Kylian Mbappé ou Erling Haaland qui apparaissent comme les deux rêves en attaque, le Real Madrid peut compter sur Jude Bellingham de nouveau l’auteur d’une réalisation dimanche contre Cadix (3-0). Les premiers mois du milieu sont exceptionnels, au point de faire de lui la meilleure recrue de l’histoire chez les Merengue . Avec 14 buts et 3 passes décisifs, Bellingham est en effet le joueur le plus décisif au bout de ses 15 premiers matches, devançant Cristiano Ronaldo, Alfredo Di Stefano, Pruden (13 buts chacun) et Ferenc Puskas (11) comme l’indique RMC .

« Il est destiné à marquer une époque »