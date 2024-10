Le Real Madrid a «touché le fond», la folle révélation !

Thomas Bourseau

En l’espace de quelques jours, le Real Madrid a vu sa confiance en ses capacités et sa solidité en prendre un coup en raison du match nul concédé face à l’Atletico de Madrid (1-1) et son revers sur la pelouse du LOSC en Ligue des champions (1-0). De quoi pousser le vestiaire du Real Madrid à dresser un constat alarmant.

Certes, le Real Madrid a multiplié les occasions dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire et les 5 minutes de prolongation mercredi soir. Mais dans la globalité de la rencontre disputée par les hommes de Carlo Ancelotti au Stade Pierre Mauroy du LOSC pour le compte de la deuxième journée de la saison régulière de Ligue des champions, le champion d’Europe n’a pas été dans son meilleur jour.

Mercato : Une légende du Real Madrid s’en va, les Français se font allumer https://t.co/W4CGSgKjzI pic.twitter.com/ZsN46UtfNT — le10sport (@le10sport) October 3, 2024

Le Real Madrid surpris à Lille

Mené à la pause en raison d’un but sur penalty de Jonathan David, déjà auteur d’un triplé face au Havre (3-0) et son but contre Strasbourg (3-3), le Real Madrid s’est montré bien moins inspirés que la saison dernière en Ligue des champions contre le LOSC. Et ce, quand bien même Carlo Ancelotti soit repassé dans le fameux système en 4-4-2 alors que l’entraîneur du Real Madrid prônait souvent en ce début de saison un 4-3-3 pour intégrer Kylian Mbappé.

Le vestiaire du Real Madrid conscient de ses failles

Après la défaite concédée face au LOSC en terres lilloises mercredi soir, les hommes de Carlo Ancelotti auraient effectué une remise en question générale dans le vestiaire. La phrase suivante aurait été prononcée : « Nous avons touché le fond » à en croire les informations divulguées par Marca. Reste à savoir si le Real Madrid retrouvera rapidement de sa superbe à présent.