L'avertissement au Real Madrid pour Kylian Mbappé !

Ce n'est aujourd'hui pas un secret, Kylian Mbappé n'est pas celui qui aime le plus défendre. Que ce soit avec le Real Madrid ou l'équipe de France, l'attaquant n'est pas le plus impliqué pour récupérer le ballon et aider son équipe. Mais voilà que ça pourrait bien changer. En effet, avec l'arrivée de Xabi Alonso, un nouvel état d'esprit pourrait gagner le Real Madrid. Mbappé a d'ailleurs été averti à ce sujet.

Tout juste arrivé en cette fin de saison, Xabi Alonso a pris la suite de Carlo Ancelotti à la tête du Real Madrid. Le club espagnol sort d'une année difficile et veut profiter de la Coupe du monde des clubs pour afficher un nouveau visage. L'entraîneur espagnol, très en vue du côté du Bayer Leverkusen ces dernières années, a envie de voir une implication parfaite de la part de tous ses joueurs.

Mbappé souvent pointé du doigt Auteur d'un début de saison difficile où il semblait avoir du mal à s'intégrer, Kylian Mbappé a relevé la tête ensuite même si les critiques fusent toujours. De nombreux observateurs lui reprochent de ne pas faire d'efforts défensifs depuis des années. Xabi Alonso avait un petit message pour lui en conférence de presse avant le dernier match contre Salzbourg. « Ce qui est clair pour moi, c’est qu’on doit tous défendre. Tous les onze doivent être impliqués. Sans ça… Vini, Jude, Fede, Kylian, la défense. Plus on est serrés, mieux c’est. On y travaille, et Vini aussi » a-t-il confié.