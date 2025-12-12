Lamine Yamal, la rupture que personne n’a vu venir !

Pierrick Levallet

Rien ne va plus au Real Madrid. Les résultats ne suivent plus pour le club madrilène, qui pourrait se séparer de Xabi Alonso prochainement s’il ne redresse pas la barre. Le FC Barcelone de Lamine Yamal prend de l’avance en championnat. De ce fait, la position de l’entraîneur merengue serait particulièrement remise en question en interne.

Le Real Madrid traverse une période véritablement critique. Le club madrilène a enchaîné une deuxième défaite consécutive à domicile après sa défaite contre Manchester City ce mercredi en Ligue des champions (1-2). Xabi Alonso serait ainsi particulièrement menacé. Les Merengue pourraient se séparer du coach de 44 ans s’il ne redresse pas la barre rapidement.

Xabi Alonso sur la sellette à cause du Barça de Lamine Yamal ? Comme le rapporte MARCA, le Real Madrid remettrait notamment la position de Xabi Alonso en question à cause de l’avance prise par le FC Barcelone de Lamine Yamal en championnat. Le rival catalan compte quatre points d’avance sur la Casa Blanca en Liga. Et si les choses ne s’arrangent pas, le Real Madrid pourrait également sortir du top 8 en Ligue des champions. Le jeu de l’équipe serait alarmant, à l’instar de la récente vague de blessures.