Lamine Yamal au Real Madrid, l'annonce troublante du FC Barcelone !

Amadou Diawara

Victime d'une rechute, Lamine Yamal ressent des douleurs au pubis depuis le choc face au PSG. Alors qu'il devrait manquer deux à trois semaines de compétition, le numéro 10 du FC Barcelone pourrait être absent pour le Clasico. En effet, Hansi Flick a annoncé que Lamine Yamal était incertain pour le déplacement au Real Madrid, prévu le 26 octobre.

Souffrant d'une pubalgie, Lamine Yamal a fait son grand retour juste avant le choc entre le FC Barcelone et le PSG ce mercredi soir. Toutefois, le numéro 10 du Barça a été victime d'une rechute contre le club parisien.

Real-Barça : Yamal est incertain Alors qu'il a ressenti de nouvelles douleurs au pubis, Lamine Yamal devrait être éloigné des terrains pendant deux à trois semaines, et ce, pour soigner sa blessure. Par conséquent, le crack de 18 ans est incertain pour le Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid, comme l'a reconnu Hans-Dieter Flick.