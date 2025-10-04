Mbappé - Real Madrid : Le coup de pression surprise !

Pierrick Levallet

Si Kylian Mbappé est intouchable au Real Madrid cette saison, on ne peut pas en dire autant de Vinicius Jr. Le Brésilien est en concurrence directe avec son compatriote Rodrygo sur le côté gauche. L’attaquant de 24 ans commencerait d’ailleurs à intensifier la pression sur l’autre international auriverde pour évoluer aux côtés du capitaine de l’équipe de France.

Depuis le début de saison, Kylian Mbappé est irrésistible. Avec 13 buts en 9 matchs toutes compétitions confondues, le capitaine de l’équipe de France s’épanouit au Real Madrid. Xabi Alonso l’a d’ailleurs inclus dans son noyau dur qu’il estime intouchable. On ne peut pas en dire autant de Vinicius Jr, dont le statut est clairement différent depuis la prise de fonction du coach de 43 ans.

Rodrygo intensifie la pression sur Vinicius Jr L’international auriverde est d’ailleurs en concurrence directe avec Rodrygo sur le côté gauche. L’attaquant de 24 ans évoluait auparavant sur le flanc droit, mais aurait demandé à Xabi Alonso d’évoluer sur l’autre aile. Et comme le rapporte AS, Rodrygo ne cesse d’intensifier la pression sur son compatriote. Le Brésilien montre qu’il veut plus que ce qu’il n’a déjà. Il a d’ailleurs un impact significatif lorsqu’il entre en jeu, alors qu’il dispose d’un temps de jeu largement plus restreint que Vinicius Jr.