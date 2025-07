Kylian Mbappé - PSG : Une décision historique ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé fera ses grandes retrouvailles avec le PSG mercredi soir, en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Et alors que son statut de titulaire ainsi que celui de Vinicius Junior semblent remis en cause actuellement avec l’arrivée de Xabi Alonso sur le banc du Real Madrid, Walid Acherchour suggère une composition historique avec duo Mbappé-Garcia en attaque, et Vinicius sur le banc.

Nommé au poste d’entraîneur du Real Madrid cet été, Xabi Alonso doit gérer un véritable casse-tête pour composer son attaque. Avec un Gonzalo Garcia en feu, un Kylian Mbappé à la condition incertaine et un Vinicius Junior actuellement décevant, le coach espagnol devra faire des choix pour le choc face au PSG mercredi soir (21h), en Coupe du Monde des clubs. Walid Acherchour a évoqué cet épineux sujet dimanche soir, au micro de l’After Foot sur RMC Sport.

« Mbappé ou pas Mbappé, Garcia mérite de jouer » « Xabi Alonso a gagné son vestiaire, ou en tout cas une partie de son vestiaire, sur les deux derniers matchs. Il a mis Gonzalo Garcia titulaire alors que Kylian Mbappé était prêt pour jouer. On pouvait imaginer que Mbappé pouvait démarrer contre la Juventus. Il ne démarre pas et Gonzalo marque. Contre le Dortmund, Gonzalo est encore titulaire et il met encore un but. Ça se passe très bien pour le Real Madrid avant cette fin de match complètement folle. Mbappé rentre et marque. Donc là tu te dis, il envoie le message à son effectif en disant : "les gars, il n'y a plus de statuts. Mbappé ou pas Mbappé, Gonzalo mérite de jouer, il joue. On est sur une dynamique avec son boulot défensif et dans la surface de réparation, il sert aux autres. On va continuer avec lui" », constate Acherchour, qui suggère une composition assez historique au Real Madrid face au PSG avec un duo Mbappé-Garcia devant, et pas de Vinicius Junior dans le onze de départ.