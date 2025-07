Kylian Mbappé prêt à bouder à cause du PSG ?

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Face à la Juventus puis le Borussia Dortmund, Kylian Mbappé a pu profiter d'un peu de temps de jeu pour se remettre en forme. La question est maintenant de savoir si le numéro 9 du Real Madrid sera titulaire pour les retrouvailles avec le PSG. Une chose est sûre, Xabi Alonso aura tout intérêt à faire jouer Mbappé pour ce match pour s'éviter des problèmes.

Mercredi soir, en demi-finale de la Coupe du monde des clubs, on aura droit à un très attendu PSG-Real Madrid. Un choc pour lequel tous les regards se tournent vers Kylian Mbappé. Un an après son départ, le Français va retrouver le club de la capitale. Mais Mbappé sera-t-il pour autant à 100% pour ce match ? Malade, il avait loupé les 3 matchs de poules avant d'avoir quelques minutes face à la Juventus puis le Borussia Dortmund.