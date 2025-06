Kylian Mbappé : Le Real Madrid tient déjà son successeur !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Victime d'une gastro-entérite à son arrivée aux Etats-Unis, Kylian Mbappé a été sérieusement affaibli il n'a pas pu faire ses débuts avec le Real Madrid lors de la Coupe du monde des clubs. L'attaquant français a été remplacé par Gonzalo Garcia, jeune joueur qui joue d'habitude avec la réserve qui ne cesse de surprendre. En effet, certains le voient même s'intégrer pleinement à l'effectif madrilène.

Privé de Kylian Mbappé lors de la phase de poules de la Coupe du monde des clubs, le Real Madrid a dû innover en faisant appel à Gonzalo Garcia. Le jeune attaquant a disputé les trois premiers matches et a même inscrit un but contre Al-Hilal et contre Salzburg. Ses performances impressionnent et on souhaite déjà le voir évoluer la saison prochaine dans l'équipe première. Hernan Pérez, entraîneur des U17 espagnols qui l'a vu passer dans ses jeunes années, n'a eu que des éloges pour lui.

Le Real Madrid a trouvé un nouvel attaquant ? Auteur d'une saison assez mitigée, le Real Madrid a en plus dû jongler avec les blessures de certains joueurs. A la Coupe du monde des clubs, Kylian Mbappé manquait pour le moment à l'appel mais le club peut se satisfaire d'avoir découvert un nouveau talent. « Il peut aller très haut. Plus le niveau sera exigeant et meilleurs seront ses entraîneurs, plus il progressera. Je pense qu'il peut être attaquant au Real Madrid pendant dix ou douze ans » annonce son ancien entraîneur Hernan Pérez dans une interview pour As.