Kylian Mbappé : Le problème annoncé au Real Madrid !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Impressionnant de réussite depuis le début de la saison au Real Madrid, Kylian Mbappé parvient à marquer à quasiment chaque match. Une efficacité qui permet au club espagnol de s'en sortir mais l'équipe se repose peut-être trop sur les exploits individuels de l'attaquant français. Un problème pour Guti.

En lice pour peut-être battre des records au Real Madrid, Kylian Mbappé n'a pas marqué lors de seulement 3 matches de Liga cette saison. Une réussite exceptionnelle rendue possible en grande partie par ses qualités individuelles exceptionnelles. Cette année, les autres grandes stars sont plus discrètes.

Le Real Madrid trop dépendant de Mbappé ? Avec déjà 25 buts en 20 matches depuis le début de la saison au Real Madrid, Kylian Mbappé enchaîne les prestations très convaincantes sur le terrain. Mais le club espagnol renvoie une impression de dépendance extrême à son attaquant, ce qui n'est pas forcément bon. « Si le Real est dépendant de Mbappé ? Ça ne devrait pas être comme ça. Le Real Madrid compte des joueurs fantastiques : Vinicius, Bellingham… Ils peuvent et doivent marquer beaucoup de buts. Certes, ils contribuent au jeu de l’équipe, mais le Real Madrid ne devrait pas dépendre uniquement des buts de Mbappé » réagit Guti dans un entretien pour AS.