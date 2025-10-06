Kylian Mbappé, le grand changement qui va le dégoûter ?

Pierrick Levallet

Du changement est à prévoir au Real Madrid. Jude Bellingham est de retour de blessure, et Xabi Alonso entend l’inclure dans son onze de départ. Le technicien espagnol va donc devoir faire de la place pour l’international anglais. Cette modification pourrait toutefois avoir un impact sur un certain Kylian Mbappé.

Après la trêve internationale, le onze du Real Madrid pourrait changer. Opéré à l’épaule cet été, Jude Bellingham a fait son retour de blessure très récemment. Et Xabi Alonso entendrait bien intégrer l’international anglais dans son équipe titulaire. Le coach espagnol l’a même clairement fait savoir.

Bellingham «va être très important dans la phase suivante en octobre» « Je suis sûr qu'à la reprise, avec deux semaines d'entraînement, il sera meilleur. Il va être très important dans la phase suivante en octobre. Pendant cette trêve, nous allons rattraper le temps que Jude a perdu pendant la pré-saison à cause de son opération et nous avons un calendrier intense » a indiqué l’entraîneur du Real Madrid dans des propos rapportés par AS.