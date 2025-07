Kylian Mbappé, le grand changement !

Forfait pour les trois premiers matchs de la Coupe du monde des clubs en raison d’une gastro-entérite aiguë, Kylian Mbappé va devoir s’adapter à quelques changements au Real Madrid. Xabi Alonso a déjà commencé à poser de nouvelles fondations sans l’attaquant de 26 ans depuis le début de la compétition.

L’été a été assez spécial pour Kylian Mbappé jusqu’à présent. Victime d’une gastro-entérite aiguë, qui lui a valu une hospitalisation et une perte de poids de 5kg, l’attaquant de 26 ans a été forfait pour les trois premiers matchs de la Coupe du monde des clubs . Xabi Alonso n’a toutefois pas attendu l’international français pour lancer quelques changements au Real Madrid .

Kylian Mbappé va devoir s'y adapter

Le quotidien sportif français précise que parmi les changements démarrés par Xabi Alonso, on peut noter la recherche d’un plus grand équilibre et d’une meilleure solidité défensive. Carlo Ancelotti n’avait jamais su trouver les solutions à ces problèmes. À voir si le nouvel entraîneur du Real Madrid y arrivera. Kylian Mbappé, lui, va devoir rapidement s’habituer à ce nouveau fonctionnement.