Kylian Mbappé, le divorce a fuité !

Entre Carlo Ancelotti et Kylian Mbappé, c'est déjà terminé ! Le coach italien qui a offert les deux dernières Ligues des champions du Real Madrid en 2022 et la saison dernière va quitter ses fonctions d'un commun accord avec son comité directeur. L'entraîneur de Mbappé au Real Madrid partirait... après le FC Barcelone !

Après une seule et unique saison de collaboration, Kylian Mbappé devrait déjà dire au revoir à Carlo Ancelotti. Et ce, avant même que le rideau ne tombe sur la Liga à la fin du mois de mai. En effet, la presse étrangère annonce la fin de l'ère du Mister avec une date précise : le Clasico contre le FC Barcelone.

Kylian Mbappé proche de témoigner du départ d'Ancelotti

D'après les informations de Marca, la deuxième collaboration entre le Real Madrid et Carlo Ancelotti prendra fin incessamment sous peu. Le divorce entre les deux parties, à un an de l'expiration du contrat convenu en décembre 2023, sera prononcé avant la fin de la saison. Et plus précisément à compter du 11 mai prochain : date du quatrième et ultime Clasico de la saison entre le Real Madrid et le FC Barcelone.

Une rupture de contrat après Barcelone ?

Bien qu'il resterait encore trois journées de Liga après la rencontre face au FC Barcelone, le projet des dirigeants du Real Madrid serait clair : annoncer la rupture du contrat de Carlo Ancelotti entre le Barça et Majorque comme souligné par The Athletic et Marca. Et après ? Reste à savoir si Carlo Ancelotti finira par déposer ses valises au Brésil pour prendre les rênes de la Seleçao...