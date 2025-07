Kylian Mbappé, le coup de pression du Real Madrid !

Kylian Mbappé n’a pas eu la vie facile lorsqu’il a débarqué au Real Madrid. Alors qu’il peinait à s’adapter à son nouvel environnement, le club madrilène exigeait de lui des performances optimales. Les Merengue reproduiraient d’ailleurs le même schéma avec Trent Alexander-Arnold, qui a signé libre cet été après la fin de son contrat à Liverpool.

