Kylian Mbappé, le coup de foudre inattendu !

Irrésistible depuis le début de saison, Kylian Mbappé s’est trouvé un nouveau partenaire au Real Madrid : Arda Güler. Le milieu offensif turc brille sous les ordres de Xabi Alonso. Le joueur de 20 ans semble d’ailleurs avoir conquis son monde chez les Merengue grâce au duo qu’il forme avec le capitaine de l’équipe de France.

Kylian Mbappé est presque inarrêtable depuis le début de saison. Ce dimanche, le capitaine de l’équipe de France a marqué son 15e but toutes compétitions confondues et a offert la victoire au Real Madrid contre Getafe par la même occasion (0-1). Mais un autre joueur impressionne également chez les Merengue : Arda Güler.

Güler a conquis son monde au Real Madrid Comme le rapporte MARCA, le milieu offensif de 20 ans semble avoir convaincu Xabi Alonso. Le technicien espagnol devrait le conserver dans son onze titulaire à l’avenir, surtout en vue des chocs face à la Juventus en Ligue des champions et lors du Clasico contre le FC Barcelone. Quand l’international turc n’est pas sur le terrain, son absence se fait immédiatement sentir. Et quand il l’est, il fait immédiatement la différence.